Siracusa, Anci Sicilia aderisce al tavolo sul welfare

Anci Sicilia sarà accanto alle cooperative sociali per superare le inefficienze registrate nella gestione dei fondi Pac e della legge 328 e a causa dei quali il settore è in pesanti difficoltà, ponendo a rischio servizi essenziali per i cittadini, da quelli per l'Infanzia a quelli per gli Anziani.

La conferma è arrivata durante un incontro tra gli esponenti di Confcooperative Siracusa, il presidente, Enzo Rindinella, il vice presidente, Alessandro Schembari, il responsabile tecnico dell'Area di Siracusa, Emanuele Lo Presti, e il vice presidente dell'Anci Sicilia, Paolo Amenta. L'iniziativa, avviata da Confcooperative, riguarda l'istituzione di un Tavolo permanente del Welfare in provincia di Siracusa. "affinché le risorse a disposizione non vadano perdute e le opportunità proposte dall'Unione Europea o dallo Stato, non siano più sprecate".