Coltivazione di marijuana in provincia di Catania, un arresto

Un 30enne di Biancavilla, in provincia di Catania, è stato arrestato con l’accusa di coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera i militari, accedendo ad un fondo agricolo di Contrada San Giovanni, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a curare una piantagione di canapa indiana composta da circa 50 piante, di varia metratura, dotata di un moderno impianto di irrigazione. Approfondendo l’ispezione dei luoghi, i carabinieri hanno trovato, nascosti all’interno di un casolare, tre barattoli in vetro contenenti complessivamente circa 1,5 Kg di marijuana, già essiccata e pronta per essere dosata venduta, nonché diverso materiale utilizzato proprio dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente. La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.