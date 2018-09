Alberto Palestro portavoce di “Siracusa Protagonista con Vinciullo”

Alberto Palestro, ex consigliere comunale, è il portavoce di “Siracusa Protagonista con Vinciullo”.

"Abbiamo apprezzato, - hanno dichiarato Fabio Alota, Mauro Basile e Salvatore Castagnino, consiglieri comunali eletti nella stessa lista - il lavoro svolto negli anni passati in Consiglio Comunale di Palestro, abbiamo avuto modo di stimare, in questi mesi, la serietà dei comportamenti da lui tenuti e per questo, in attesa che il TAR possa pronunciarsi sui ricorsi presentati e che lo vedranno sicuramente eletto in Consiglio Comunale, riteniamo utile che le sue conoscenze e le sue competenze siano al servizio quotidiano della città e del nostro gruppo consiliare".