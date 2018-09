Augusta, Cgil: "No all'hotspot, allora necessario il potenziamento del Porto"

Se l'obiettivo è non costruire un hotspot per migranti all'interno del porto, allora bisognerà potenziarlo per renderlo competitivo. A dirlo la Filt Cgil Provinciale insieme alla Segreteria della Camera del Lavoro di Augusta, rispettivamente Vera Uccello e Lorena Crisci.

"E' necessario quindi, procedere con i lavori di ampliamento della panchina commerciale del Porto di Augusta" - dicono - "Quindi si proceda con gli appalti per l'ampliamento della panchina commerciale del Porto Megarese".

Secondo progetto da rendere operativo: "la bretella di collegamento ferroviario ADSP/Bicocca, affinchè i settori del gommato e ferrato interagiscano rispettando le direttive del Decreto Porti e della Logistica" - concludono.