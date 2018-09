Siracusa, via ai corsi di inglese in Biblioteca

Via ai corsi gratuiti di inglese, riservato agli adulti, in Biblioteca comunale. Sono dieci le lezioni previste che si terranno, tutti i giovedì, dalle 15,30 alle 16,30, a partire dal mese di ottobre.

Per prenotarsi, basterà chiamare tutti i giorni dalle 9 alle 13 ed il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, allo 0931 445689.