Siracusa, il "Movimento operaio tute blu" manifesta in consiglio comunale: "Commissione permanente sulla zona industriale"

Seduti tra il pubblico, hanno messo in mostra i loro cartelli per sollecitare l'istituzione di una commissione permanente sulla zona industriale di Siracusa che abbia come garante il Prefetto. Sono i rappresentanti del Movimento operaio tute blu Siracusa.

Le richieste che fanno sono diverse, sono elencate in un documento che hanno diffuso ad inizio seduta e riguardano la tutela dell'ambiente, della salute di lavoratori e cittadini, oltre che la salvaguardia dei posti di lavoro.

Nel dettaglio chiedono: controlli delle emissioni convogliate e fuggitive eseguiti da soggetti terzi, una manutenzione straordinaria e di qualità, l'utilizzo di tutte le tecnologie possibili per la riduzione degli inquinanti rilasciati in atmosfera e nel sottosuolo, la riduzione del consumo dell'acqua attraverso la realizzazione di un processo a ciclo chiuso, il blocco del rinnovo degli appalti fin quando non sarà definita una seria clausola sociale e l'avvio di un vasto piano di bonifiche.

"Tutto ciò - scrivono - per dare rispetto alla nostra terra".