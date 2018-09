Siracusa, tenta furto ai Monumenti e si getta in mare per sfuggire alla Polizia

La vigilanza lo sorprende mentre sta tentando un furto all'interno del chiosco-bar ai Monumenti dei Caduti di Siracusa e chiama la Polizia. Lui si mette paura e prova a fuggire. Per farlo si getta dalla scogliera a strapiombo sul mare.

E' successo ieri notte, intorno alle 2.40, quando sul posto è intervenuta la Guardia costiera e ha tratto in salvo l'uomo in balia delle acque.

I poliziotti lo hanno identificato: si tratta di I.A., 29 anni, già noto alle forze di polizia. L'uomo ha riportato ferite in tutto il corpo e una grave ipotermia.

Il 29enne è stato denunciato per furto.