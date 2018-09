Siracusa, il Comune ha i 3 nuovi revisori legali: sorteggiati in Consiglio

Il Comune di Siracusa ha i nuovi revisori legali. Sono stati sorteggiati ieri sera in Consiglio Comunale dopo il prelievo del punto all'ordine del giorno. Si tratta di Sebastiano Brancati, Dorotea Caligiore e Giovanni Pappalardo; supplenti sono Mario Turturici, Alfredo Robino e Giuseppe Cognata.

Il resto della seduta è stata dedicata a due argomenti "caldi" che nelle ultime settimane ha visto impegnata l'amministrazione comunale: si tratta dell'appalto per la pulizia degli uffici comunali e della mancata apertura degli asili nido.

Entrambe le mozioni vedevano come primo firmatario il consigliere Salvatore Castagnino. Riguardo il servizio di pulizia degli uffici comunali ha chiesto all'amministrazione di aumentare le ore di lavoro del personale ritenendo quelle attuali “insufficienti” a garantire adeguate condizioni igieniche. Sull'argomento sono intervenuti, oltre a Castagnino, Franco Zappalà, Roberto Trigilio, Cetty Vinci, Michele Mangiafico, Basile, Costantino, Giuseppe Impallomeni, Carlo Gradenigo, Reale e Rita Gentile. Per l'Amministrazione, l'assessore Pierpaolo Coppa ha chiarito che l'appalto è stato assegnato nel 2017 ma che su di esso pende un ricorso al Cga. Coppa ha concluso dicendo che se ci saranno le condizioni è pronto ad incrementare le ore di servizio. La mozione è stata votata per appello nominale con 21 sì e 9 astensioni.

Sugli asili nido comunali è stato chiesto di conoscere la data di apertura delle strutture, ancora chiuse nonostante l'inizio dell'anno scolastico. Numerosi gli interventi oltre a quello del relatore: hanno preso la parola Mangiafico, Gradenigo, Vinci, Federica Barbagallo, Basile, Reale, Zappalà, Costantino, Laura Spataro, Enzo Pantano, Curzio Lo Curzio, Trigilio, Gaetano Favara, Messina e Impallomeni. L'assessore Coppa ha ribadito che il ritardo è dovuto al mancato accreditamento dei fondi Pac per l'infanzia, ma ha anche confermato che l'apertura avverrà entro fine ottobre perché sono stati reperiti 300mila euro.

La mozione è stata approvata all'unanimità. Dopo 6 ore l'aula ha deciso di aggiornare la seduta a data da destinarsi per discutere una mozione sulla refezione scolastica e un atto di indirizzo sul cimitero sempre a firma del consigliere Castagnino.

In aula era presente una rappresentanza delle operatrici degli asili nido comunali che hanno assistito ai lavori dell'assise.