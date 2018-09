Palermo, scoperto laboratorio del crack: 6 arresti

Una vera e propria "crack house" è stata scoperta dai carabinieri in un'abitazione del quartiere Sperone, a Palermo, dove sei persone stavano preparando la droga. La casa, al primo piano di una palazzina popolare era circondata da un sofisticato impianto di videosorveglianza per verificare la strada e gli ingressi. I militari sono riusciti ad entrare nell'appartamento, trovando sei uomini, tra cui un minorenne, vicino a un tavolo sul quale era sistemato tutto l'occorrente per la preparazione del crack: 78 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, una scatola di bicarbonato, un colino, 2 mestoli e un fornelletto a gas da campeggio, con la fiamma ancora accesa. I carabinieri hanno sequestrato anche una cospicua somma di denaro, 22 grammi di hashish e altre due bombole di gas, ancora imballate.In manette per detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono finiti Antonio Nicosia di 23 anni, Roberto Serio di 44 anni, Gandolfo Emanuele Milazzo di 24 anni, Cosimo Lo Iacono di 46 anni e Fabrizio Nuccio di 26 anni e un minore di 17 anni. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha disposto la custodia in carcere per i maggiorenni, mentre il minorenne è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa.