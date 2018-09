Gela, l'ex sindaco sfiduciato fa ricorso al tar

L'ex sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha presentato ricorso al Tar contro la sfiducia votata dal Consiglio comunale il 7 settembre scorso che ne ha sancito la decadenza. Messinese tende a dimostrare l'infondatezza delle accuse politiche e a sancire l'illegittimità della sfiducia votata dal consiglio comunale perché al sindaco non sarebbe stato garantito il diritto di replica.

Messinese, infatti, dopo l'apertura dei lavori consiliari del 7 settembre, fu colto da malore e ricoverato in ospedale da dove fece pervenire una Pec con le proprie dimissioni. Sperava che il consiglio comunale sospendesse i lavori e gli desse la possibilità di un confronto aperto. I consiglieri hanno invece espressamente voluto giungere a votazione. Per tutto questo, nel ricorso proposto contro il Comune di Gela, la Regione Sicilia e i consiglieri comunali, Messinese chiede al Tar l'annullamento della delibera e la sospensione della sua efficacia con il proprio conseguente reintegro nel ruolo e nelle funzioni.