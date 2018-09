Siracusa, manifesto contro fake news e fake journalism

Una manifesto contro le fake news ma, soprattutto, contro il fake journalism. Questo l'obiettivo del documento presentato questa mattina, nella sede di Confindustria, dall’Assostampa di Siracusa. Due pagine, sottoscritte già da 35 giornalisti siracusani, rivolte ad istituzioni, enti ed imprese del territorio con il quale si rivolge un richiamo al ruolo, con doveri e diritti, del giornalista e, quindi, dell’informazione normata dalla Legge fino alla diffusione di notizie non verificabili sui social e spesso veicolate da persone non iscritte all’Ordine e che non riescono a mediare professionalmente quanto raccontano.

"Informare - sostiene Prospero Dente, segretario Assostampa Siracusa - è un ambito professionale e, per questo, deve essere affidato ad un professionista del settore. La sfida è contro le notizie false – conclude - l’impegno è contro falsi e finti giornalisti. Questo a tutela dei cittadini e di quanti pensano di trovare informazioni sui social".

"Adesso si apre un nuovo percorso di responsabilità sociale – ha aggiunto Carmelo Miduri, giornalista che ha contribuito alla redazione del manifesto – Ci sono indicazioni ben precise che saranno preziose in ambito provinciale. Un passo in avanti per l’attività sindacale che ribadisce il ruolo della categoria rappresentata e si rivolge alle aziende del territorio. La dimostrazione di una grande responsabilità che si è già manifestata nell’adesione al Patto sociale lanciato da Confindustria".

"Il ruolo di grande responsabilità dei giornalisti - dichiara il presidente di Confindustria, Diego Bivona - saprà essere da ulteriore pungolo perché si evitino quelle disinformazioni che in passato hanno creato confusione tra le popolazioni".