Canicattini Bagni, convocazione in Nazionale per Pierpaolo Ficara

Convocazione in Nazionale per le prove di questa settimana che si corrono in Toscana ( Giro di Toscana e Coppa Sabatini) per il 26enne ciclista canicattinese Pierpaolo Ficara, professionista e leader della squadra Amore & Vita – Prodir.

Il suo 5° posto, sabato scorso sulle strade brianzole della Coppa Agostoni, per tutti è suonato come una vittoria, una sorta di rivalsa del giovane ciclista canicattinese contro la malasorte, dopo il grave infortunio di gennaio scorso.

"Un doveroso in bocca al lupo, a nome mio personale e di tutta Canicattini Bagni - scrive il sindaco, Marilena Miceli - per la convocazione nella Nazionale italiana di ciclismo del nostro giovane concittadino Pierpaolo Ficara che, con determinazione e forza, ha saputo riprendersi in modo egregio dagli incidenti, anche gravi, subiti, rimontare corsa su corsa, conquistando così una meritata maglia Azzurra".