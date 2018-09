Rosolini, Piano di Insediamenti Produttivi: avviso pubblico per l’assegnazione di unità urbanistiche

E' stato pubblicato, sull'Albo pretorio del Comune di Rosolini, l'avviso per l’assegnazione di aree ricadenti all’interno del Piano di assegnazione dei lotti.

Si tratta di 13 delle 24 aree non ancora assegnate.

Possono concorrere alle assegnazioni dei lotti le persone fisiche e/o giuridiche, le associazioni di categoria, i soggetti che erogano servizi d’area mediante intestazione ad apposita società, nonché altri soggetti previsti dall’allegato regolamento comunale di assegnazione delle unità urbanistiche.

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Rosolini (SR), IX Settore Sviluppo Economico, Via Roma n. 2, e dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 22.10.2018.

Tutte le info sul sito del Comune.