Siracusa, lavori non ultimati all'Autodromo: i tecnici del Libero consorzio incontreranno i rappresentanti dell'Ais

Non ultimati i lavori all'Autodromo di Siracusa. Per questa motivazione, giovedì 20 settembre alle 11, i tecnici del Libero Consorzio Comunale incontreranno i rappresentanti della società Ais (Autodromo internazionale di Siracusa), per procedere al contraddittorio tra le parti per l’immissione in possesso da parte dell’Ente dell’autodromo.