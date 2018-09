Siracusa, rinviato il derby del Massimino contro il Catania

Ripercussioni anche per il Siracusa sulla vicenda che vede protagonista il Catania, in attesa di sapere in quale categoria giocherà (B o C). Venerdì 21 settembre ci sarà l'udienza del Collegio di Garanzia del Coni per decidere se la B sarà a 19 o 22 squadre con il Catania parte interessate. Pertanto la Lega Pro vista la vicinanza con il match del Massimino previsto per sabato 22 alle ore 20.30 ha disposto il rinvio della gara. Turno di riposo, dunque, per gli aretusei di Pagana, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro la Juve Stabia di domenica sera