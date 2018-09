Rosolini, fiera-mercato per la festa dei Defunti e per Natale

Una fiera-mercato si svolgerà a Rosolini in occasione della Commemorazione dei Defunti e delle festività natalizie. Lo ha disposto il sindaco di Rosolini: la XIX fiera-mercato si terrà il 28 Ottobre e il 16 Dicembre 2018 dalle 8 alle 24.

Si svolgerà in via Manzoni nel tratto che va da via Rapisardi a via Cernaia. Saranno disponibili 100 posteggi di cui 2 riservati per vendita di piante e fiori, 4 per vendita di prodotti artigianali, 2 per la somministrazione di alimenti e bevande e 5 riservati ad eventuali richieste presentate da commercianti a posto fisso locali.