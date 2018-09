Siracusa, raccolta olio vegetale esausto: 2 incontri in programma domani

Raccolta differenziata dell'olio vegetale esausto: due gli incontri in programma domani nell'ambito del Progetto urban waste. Il primo, dalle 10 alle 11, e il secondo nel pomeriggio dalle 16 alle 17.

L'appuntamento è fissato presso il contenitore dell'olio vicino al mercato di Ortigia, dove verranno date informazioni e la maglietta urban waste per coloro che conferiranno olio vegetale esausto .

I contenitori di raccolta dell' “olive” sono posizionati presso il parco di piazza Adda, nei giardini di via Padova e via Oznam, al comprensivo Woitjla, nei locali della protezione civile di Cassibile, nei due centri comunali di raccolta ( Targia e Arenaura) e da questa estate anche a Ortigia.

Il raccolto sarà trattato dalla Ionica Ambiente, convenzionato Conoe, che provvede al trattamento e riutilizzo degli olii esausti vegetali, che diventeranno biodiesel, grassi industriali e lubrificanti vegetali.