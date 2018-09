Siracusa Risorse, ex Provincia: il commissario approva schema di contratto. Insorge la Filcams

In fibrillazione i dipendenti di Siracusa Risorse dopo che sull'albo pretorio del Libero Consorzio Comunale è stata pubblicata la delibera n. 23 del 14 settembre scorso con cui la Commissaria Floreno ha approvato lo schema di contratto ed autorizzato la prosecuzione del servizio della partecipata fino al 31 dicembre prossimo nonostante l’impegno assunto con i sindacati a convocare un tavolo tecnico prima dell’approvazione del contratto di servizio.

"La Filcams - dichiara Stefano Gugliotta segretario generale Filcams Cgil - ha chiesto già dal 10 settembre un incontro con urgenza alla Commissaria Floreno per discutere proprio sulla “perfettibilità” del contratto di servizio proposto alla partecipata Siracusa Risorse, contratto che invece con la delibera 23 del 14 settembre, viene confermato anche nelle clausole capestro per Siracusa Risorse. Abbiamo diffidato l’amministratore delegato della partecipata Maurizio Circo - continua Gugliotta - ad accettare questo contratto, che rischia di trascinare Siracusa Risorse nel baratro del dissesto e della inevitabile chiusura. Non esiteremo a segnalare alla corte dei conti il comportamento di tutti i responsabili di un atto che potrebbe comportare un danno erariale irreversibile, oltre a compromettere il futuro di 84 famiglie”.

Altra rilievo viene mosso sull'erogazione degli stipendi: "E' stato disposto pagamento delle fatture del mese di agosto e settembre entro la fine di settembre - afferma Gugliotta - ma Siracusa Risorse ha pagato solo la quattordicesima mensilità, determinando quindi una assenza di giustificazione il mancato pagamento del salario di luglio, facendo venire meno il principio che non si sarebbero determinati differenze tra i lavoratori del Libero Consorzio e della partecipata".