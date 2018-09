Siracusa, antidroga nelle scuole: trovate 10 dosi di marijuana in aiuola

Dieci dosi di marijuana sono state trovate in alcune aiuole vicino un Istituto superiore di Siracusa. La scoperta, della Polizia di Stato, ieri mattina, nell'ambito dell'operazione Scuole sicure che ha come obiettivo la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani.

La droga, circa 19 grammi, è stata sequestrata e inviata nei laboratori della Polizia di Stato per essere analizzata.