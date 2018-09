Corriere della droga siracusano arrestato a Catania, aveva in auto un chilo di marijuana

Un corriere della droga siracusano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Catania.

Si tratta di Gianluca Vaccarisi, 34 anni, nato a Bologna, ma residente ad Avola. L'uomo, a bordo di un'auto non di sua proprietà, si trovava in sosta all’interno di un distributore di carburante situato sull’asse dei servizi di Catania.

Secondo quanto riferito dai militari delle Fiamme Gialle Vaccarisi si è mostrato sin da subito nervoso; l'ispezione dell'auto ha consentito di rinvenire nel cofano posteriore due buste di cellophane trasparenti con all’interno un chilo di marijuana. La droga sequestrata, destinata probabilmente al mercato siracusano, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, oltre 5.000 euro. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, che si è celebrato il 12 settembre, dopo di che Vaccarisi è stato ristretto nel carcere di Piazza Lanza.