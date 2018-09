Siracusa, "Comitato per l'ospedale": "Penalizzati nel silenzio di chi ci rappresenta"

"Il collegamento tra la riorganizzazione delle rete ospedaliera siciliana e la localizzazione dell'ospedale di Siracusa può essere fuorviante". Così il "Comitato per l'ospedale di Siracusa" commenta la posizione espressa la scorsa settimana sull'argomento da parte del sindaco Francesco Italia.

"Anche noi siamo fortemente critici per il trattamento riservato dalla giunta Musumeci agli ospedali siracusani - scrive Giusy Rinaudello - ma la rivendicazione delle sacrosante ragioni della nostra sanità non può essere fatta fuori tempo massimo. Il piano di riordino ospedaliero, infatti, è già stato approvato dalla Giunta Musumeci lo scorso 24 luglio e, sette giorni dopo, la commissione Sanità dell'Assemblea regionale l'ha condiviso col voto contrario del M5S e "l'astensione critica" di due deputati del Pd. Tutto questo - prosegue - è avvenuto nel silenzio generale di chi ci rappresenta. Il piano è ora al vaglio del ministro per la Salute, Grillo, che dovrà verificare il rispetto degli standard previsti dal decreto Balduzzi. Nella migliore delle ipotesi il piano ospedaliero sarà confermato in blocco, ma è probabile che venga ridimensionato. Nell'un caso e nell'altro - conclude - Siracusa resterà penalizzata".