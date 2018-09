Siracusa, illegalità diffusa nell'autotrasporto: la denuncia della Filt Cgil

Una forte denuncia di illegalità diffusa nel settore dell'autotrasporto viene reiterata dal segretario della Filt Cgil di Siracusa, Vera Uccello.

"L'illegalità è diventata una regola - scrive il segreatrio - non esiste l'applicazione del contratto di lavoro di categoria, frequentemente sostituito da pagamento a cottimo; non si rispettano i tempi di guida e di riposo e per risparmiare sui contributi sociali, si utilizza il part-time fittizio, a fronte di orari di guida senza limiti.

La cosa più grave - continua - è l'uso indiscriminato di calamite, per falsare il cronotachigrafo, inibire i sistemi di sicurezza, alterare la registrazione dei tempi di guida e di riposo e tutto ciò - conclude - non fa altro che favorire la concorrenza sleale tra le aziende".

Da qui l'appello rivolto a tutti gli enti interessati (Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, Polizia stradale) a mettere in essere iniziative atte ad arginare queste problematiche e al Prefetto la richiesta di convocare un tavolo tecnico con tutti i soggetti della filiera.