Augusta, è ufficiale lo stop all'hotspot. Sibilia: "Il porto può ripartire"

Augusta e il porto commerciale possono riprendersi quell'area sino ad oggi destinata ad accogliere e identificare i migranti arrivati sulle coste siciliane. L'hotspot non si farà più, anche in ragione dell'abbattimento del numero di sbarchi registrati negli ultimi tre mesi, che ha consentito di passare dai quasi 4.000 del periodo giugno-agosto del 2017 ai 506 dello stesso periodo di quest'anno.

La comunicazione ufficiale è stata data ufficialmente dal Sottosegretario del Ministro dell'Interno, Carlo Sibilia, durante un'apposita conferenza stampa convocata insieme al sindaco del capoluogo megarese, Cettina Di Pietro.

"L'autorità portuale - ha detto il Sottosegretario - potrà riprendersi i 9.000 metri quadrati di banchina portuale dandosi una nuova possibilità di ripartenza dell'attività commerciale. Le strutture sin qui realizzate saranno distribuite in altre zone del territorio nazionale che ne hanno necessità. Non ci sarà pertanto nessuno spreco di denaro pubblico".

Soddisfatta il sindaco Cettina Di Pietro: "Augusta è e sarà una città accogliente, ma non si potevano consentire le condizioni indecorose dell'attendamento in cui operavano anche le forze di polizia per l'identificazione. La riduzione degli sbarchi realizzata da questo Governo ha consentito di ottenere questo risultato, dopo quello di sgravare il Comune dall'onere economico dell'operazione accoglienza".

Già per il pomeriggio la Prefettura ha disposto un sopralluogo per avviare le operazione di liberazione dell'area.