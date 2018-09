Siracusa, Libero Consorzio: approvato nuovo regolamento per l’affidamento degli incarichi legali

Approvato dalla dottoressa Carmela Floreno, Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale, il nuovo regolamento per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale e di consulenza tecnica di parte.

Si tratta di un regolamento che disciplina l’istituzione dell’elenco degli avvocati, la cui novità, in applicazione delle direttive Anac, è che l’iscrizione rimane aperta, permanente e senza limiti temporali. Chi è già iscritto all’albo di fiducia, non dovrà presentare una nuova domanda.

E' stato già predisposto l’apposito avviso per l’iscrizione dei professionisti all’elenco. Il professionista interessato potrà partecipare trasmettendo l’apposito modello di domanda di iscrizione. Tutte le informazioni e la modulistica disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.