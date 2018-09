Siracusa, servizi informatici del Comune: il 30 scade il contratto, dipendenti in protesta

Sit-in di protesta questa mattina sotto Palazzo Vermexio dei lavoratori della Top Network (25 in tutti), una società romana che ha un appalto con il comune di Siracusa per tutta la gestione dei servizi informatici.

Il contratto scadrà il 30 settembre, e il Comune ha già fatto sapere che non potrà concedere una proroga. Al massimo sarà bandita una mini gara d'appalto della durata di tre mesi, con un importo inferiore a quello attuale (che è 120 mila euro al mese). Cifra che, secondo la Uilm, non garantirebbe la copertura economica di tutti i venticinque lavoratori. Finito il periodo trimestrale, sarà bandita una nuova gara d’appalto a partire da gennaio 2019, della durata di tre anni. Nella mini gara, inoltre, non è prevista la salvaguardia dei posti di lavoro, la cosiddetta "clausola sociale".

A fianco dei lavoratori Marco Faranda, segretario Uilm