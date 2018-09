Parrocchia di San Sebastiano di Palazzolo, martedì verranno consegnati i lavori

Saranno consegnati martedì i lavori di recupero, consolidamento statico e manutenzione straordinaria dei locali da utilizzare per l’integrazione sociale di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano a Palazzolo Acreide. Lo comunicano Vincenzo Vinciullo, Carlo Scibetta, già Sindaco di Palazzolo Acreide, e i Consiglieri Comunali Luca Russo e Peppe Valvo.

I lavori per l’importo di 684.147,90 euro, sono stati finanziati grazie alla firma del Patto per il Sud.