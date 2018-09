Noto, trovano un portafogli e se ne impossessano: denunciata una coppia

Hanno notato un portafogli dimenticato in un bar, lo hanno preso e si sono allontanati. E' successo ieri in un bar nella frazione di Testa dell’Acqua in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono Sant’Isidoro Agricola. La Polizia li ha identificati e denunciati: si tratta di una coppia di fidanzati di 23 e 26 anni