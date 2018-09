Siracusa, ristorante non rispetta obbligo di chiusura di 5 giorni: una denuncia e sanzioni

Aperto nonostante i cinque giorni di chiusura disposti dall'ufficio Attività produttive del Comune di Siracusa. Questa la scoperta della Polizia di Stato di Siracusa che hanno trovato la serranda alzata in un ristorante in Ortigia, in via Perno, nonostante le disposizioni.

Per le inosservanze è stata sanzionata la rappresentante legale, una donna di 47 anni, con una pena pecuniaria di 5.000 euro e denunciata per non aver ottemperato alle disposizioni dell’autorità.