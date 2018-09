Siracusa, furto di tubi in rame e di un ciclomotore: 3 denunce per ricettazione

Sono stati denunciati in tre, ieri, dalla Polizia di Stato di Siracusa per il reato di ricettazione. Le denunce sono frutte di due situazioni diverse. Nel primo caso, all'una di notte, gli Agenti della Polizia hanno notato un ciclomotore con a bordo due giovani (un ragazzo che era alla guida ed una ragazza come passeggera).

Il conducente, alla vista della Polizia, avrebbe accelerato per fuggire tra le vie della Borgata. Dopo un breve inseguimento, concluso con uno scivolone sul pavimento dei due, è stato accertato che il ciclomotore era rubato e recava una targa di un altro mezzo sottoposto sequestro. Denunciato il conducente e sanzionato.

Nel secondo caso, invece, la Polizia di stato ha denunciato due uomini per ricettazione sorpresi in viale Zecchino a bordo di un Ducato particolarmente danneggiato, circostanza.

A seguito di perquisizione del mezzo, a bordo del Ducato, sono state trovati e sequestrati tubi e cavi in rame ed alcuni attrezzi, presumibilmente utilizzati per spellare i cavi e ricavarne il rame. Inoltre, il Ducato risultava non coperto da assicurazione e privo di revisione e l’uomo alla guida del mezzo era senza patente. Elevate sanzioni