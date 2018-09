Siracusa, piantagione di marijuana e 10mila euro in contanti nascosti in una scarpa: arrestati due fratelli

Una serra artigianalmente realizzata con all'interno 18 piante di canapa indiana in piena fioritura alte circa 2 metri e mezzo, per un peso complessivo di 120 chili.

Questa la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, all'interno di un fondo privato, con tanto di sistema idraulico di irrigazione, in contrada Spinagallo a Siracusa.

Il fondo sarebbe di proprietà di due fratelli siracusani, R.D e R.A., rispettivamente di 24 e 34 anni, il secondo già gravato di specifici precedenti penali in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare, nell'abitazione dei due sono stati trovati 10mila euro in contanti nascosti in una scarpa, avvolta in una busta di plastica, posizionata all’interno di un armadio in una camera da letto. Il denaro è stato sottoposto a sequestro poiché ritenuto provento dell’attività illecita.

I due sono stati chiusi ai domiciliari.