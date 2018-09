Siracusa, organico ai minimi a Cavadonna: la denuncia dell'Ugl

Meno di 200 agenti di Polizia penitenziaria per 700 detenuti alla casa circondariale di Cavadonna con una carenza di 100 unità.

A denunciare la situazione è ancora una volta il dirigente dell'Ugl, Sebastiano Bongiovanni che lamenta come "il personale sia in continua emergenza".

"Da oggi, peraltro - riferisce Bongiovanni - gli agenti diminuiranno ancora, visto che in 5 saranno trasferiti al reparto Nucleo traduzioni e piantonamenti, in 9 sono fuori per un corso per ispettori e 6 andranno in pensione. La tipologia variegata di detenuti – continua – è difficile da gestire e spesso il personale lavora espletando doppio turno di servizio e facendo più posti di servizio".

Da qui l'appello rivolto al Prefetto ad intervenire "prima che accada - conclude l'esponente dell'Ugl - qualcosa di irreparabile".