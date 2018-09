Siracusa, per le Vie dei Tesori poco più di 2.000 presenze

Siracusa lascia lo scettro a Messina, in questo primo weekend con Le vie dei Tesori.

A differenza dello scorso anno in cui “vinse la gara” tra le province, quest’anno il capoluogo aretuseo si ferma poco oltre le 2 mila presenze, e dà la palma di luogo più visitato alla chiesa di San Filippo Apostolo con l’Ipogeo, apprezzati da 264 visitatori; segue l’Artemision con 231 presenze.

Messina ha quindi “vinto” la graduatoria: 3500 visite spalmate su 29 luoghi, con una punta d’eccellenza a Villa Maria dove si è registrato un boom domenica 723 visitatori.

Segue la new entry, Trapani con oltre 3200 visitatori e un picco alla Torre della Colombaia con 400 ingressi.

Molto bene anche le tre città del Ragusano, Ragusa, Scicli e Modica che assieme mettono in conto 5500 ingressi.

A Caltanissetta (poco meno di 2000 visitatori), il museo Averna si riconferma il sito più visitato. Agrigento dimostra di avere apprezzato il primo weekend del festival, fermandosi poco sotto le duemila presenze.

Prossimi 2 weekend nelle province: dal 21 al 23 settembre e dal 28 al 30.