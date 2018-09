Tonfo del Siracusa in casa alla prima di campionato, 0-3 contro la Juve Stabia

Il Siracusa perde malamente in casa contro la Juve Stabia. La partita finisce 0-3 contro i campani che hanno saputo sfruttare al massimo gli errori degli azzurri. Nessuna giustificazione quello visto stasera al De Simone è stato un brutto Siracusa, che ha mostrato ai 2196 spettatori presenti sugli spalti una sorta di involuzione rispetto alla partita di Coppa Italia, che aveva visto il Siracusa convincere contro la Reggina.

Prima dell'inizio della partita, un minuto di silenzio per ricordare Davide Artale, il giovane team manager del Siracusa, scomparso a seguito di un tragico incidente stradale. Poi il fischio d'inizio e se all'inizio il Siracusa sembra promettere bene, ogni speranza viene messa a tacere dal primo gol degli ospiti: al 13' Paponi la mette dentro. Il Siracusa non fa neanche a tempo ad abbozzare una reazione che la Juve Stabia raddoppia al 24' con Canotto. Il primo tempo si chiude senza emozioni per gli azzurri. Nel secondo tempo la squadra si disunisce ancora di più e il Siracusa non si fa mai veramente pericoloso. Nonostante i cambi effettuati da mister pagana la musica non cambia, la partita appare segnata e al 90' arriva il colpo di grazia: lo 0-3 messo a segno da El Eouazni.

Triplice fischio finale e tutti negli spogliatoi.

Così a fine gara mister Pagana: "All'inizio l'approccio è stato positivo, non c'era nulla che lasciasse presagire questo risultato. Nel secondo tempo la squadra si è disunita, ognuno a cercato di rimediare al risultato singolarmente e sono stati fatti tanti errori. Loro sono stati bravissimi a sfruttarli".

Di tenore diverso le dichiarazioni dell'allenatore della Juve Stabia, Caserta: "E' stata una grande partita dal punto di vista tecnico-tattico e per la voglia di vincere, Sono molto contento per la prestazione della mia squadra".