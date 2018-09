Un gruppo scout di Canicattini Bagni ha donato il proprio fazzolettone a Papa Francesco

Il Gruppo Agesci “Canicattini 1”, presente sabato 15 settembre a Palermo in occasione della visita di Papa Francesco per il 25esimo anniversario dell'uccisione per mano mafiosa di Don Pino Puglisi, ha rappresentato la comunità canicattinese.

Gli scout di Canicattini Bagni, per mano di Alessia, scelta a salire sul palco per rappresentare la Diocesi di Siracusa, hanno potuto donare il loro fazzolettone a Francesco.