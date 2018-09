Siracusa, natante con motore guasto al Plemmirio: tratto in salvo

E' stato soccorso questa mattina, intorno alle 10.30, un natante con il motore in avaria dalla Guardia Costiera di Siracusa. La richiesta di aiuto è arrivata al numero di emergenza 1530, e immediatamente la Guardia costiera ha raggiunto il natante in difficoltà che si trovava sugli scogli nel tratto di costa compreso tra Punta del Gigante e Punta Tavernara (Varco 32 dell’Area Marina Protetta del Plemmirio).

L'imbarcazione è stata presa a rimorchio per scongiurare pericoli di inquinamento da idrocarburi e salvaguardare l'habitat marino. Sta bene il conduttore dell'unità.