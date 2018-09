Canicattini Bagni, violato divieto di avvicinamento all'ex: in carcere

Gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla coniuge, obbligo che ha ripetutamente violato. Questo il motivo che ha portato alla reclusione in carcere, al Cavadonna, di Carmelo Buonanotte. 36enne.

A far scattare le manette i Carabinieri di Canicattini Bagni, in ottemperanza all’ordine di aggravamento di misura cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa.