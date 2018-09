Lentini, vertenza assistenti sociali: mercoledì sit in al Comune

Sit-In di protesta indetto per mercoledì 19 settembre davanti il Comune di Lentini da parte delle lavoratrici e lavoratori delle cooperative che si occupano di servizi sociali. La protesta è dovuta, secondo quanto si legge in una nota a firma del segretario della Fp della Cgil, Franco Nardi, dal mancato pagamento delle mensilità arretrate pari a oltre 6 mesi. Nardi lamenta, inoltre, la mancata risposta del sindaco ad una richiesta di incontro avanzato dal sindacato per affrontare la questione.