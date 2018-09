Siracusa, vietata vendita e consumo bevande in vetro o lattina entro 500 metri dallo stadio

Limitazioni nella vendita e nel consumo di bevande in occasione della partita Siracusa-Juve Stabia, fissata per domani alle 20,30 al “Nicola De Simone”nel raggio di 500 metri dallo stadio.

Questa l'ordinanza emessa dal vice sindaco, Giovanni Randazzo, su proposta del dirigente del settore Attività produttive, Vincenzo Migliore.

La somministrazione di “alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro o lattine” potrà avvenire solo all'interno degli esercizi commerciali e loro pertinenze, e sarà vietato lasciare i contenitori all'esterno dei punti vendita. La misura sarà in vigore dalle 16 e fino alla conclusione della partita.

Ai commerciati che violeranno l'ordinanza sarà comminata una multa che va da 25 a 500 euro; per i consumatori la contravvenzione va da 100 a 500 euro.