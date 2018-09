Incidente stradale mortale sulla Catania-Siracusa all'altezza di Carlentini, perde la vita un motociclista

E' un 35enne la vittima dell'incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15,50 sull'autostrada Siracusa-Catania, all'altezza di Carlentini.

L'uomo alla guida di una Bmw, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato con il rimorchio di un'auto. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Siracusa.

Sul posto la Polizia stradale per i rilievi del caso. Il traffico è rimasto paralizzato nella carreggiata interessata.