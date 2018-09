Palazzolo Acreide e Rosolini, due arresti per detenzione e spaccio

Due arresti per detenzione e spaccio di droga sono stati eseguiti dai Carabinieri tra Palazzolo Acreide e Rosolini.

Nel primo caso in manette è finito Paolo Mantuano, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell'Arma hanno notato Mantuano consegnare un involucro contenente una dose di cocaina ad un giovane.

A Rosolini, i Carabinieri hanno arrestato Giuseppe Conte, 30 anni. Nella sua abitazione è trato trovato circa 1grammo di cocaina, materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Per entrambi sono stati disposti i domiciliari.