Viaggiavano sul tratto autostradale Siracusa-Cassibile con 2 chili di hashish in auto, arrestati un uomo e una donna

Sorpresi in auto con 2 chili di hashish, un uomo e una donna, finiscono in manette.

L'intervento dei Carabinieri questa notte nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma hanno notato un'auto che viaggiava a forte velocità lungo il tratto autostradale Siracusa-Cassibile e l'hanno fermata per un controllo. All'interno di un cassettino sotto il sedile del passeggero, hanno trovato lo stupefacente, diviso in 20 panetti da 100 grammi ciascuno.

Le due persone a bordo, entrambe di Siracusa, Alessandro Di Pietro, 43 anni, già noto alle forze dell'ordine e una donna di 48 anni, incensurata, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Di Pietro è stato ristretto in carcere, la donna ai domiciliari.

La droga è stata sequestrata, la sua vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 20.000 euro.