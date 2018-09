Avola, arrestato il presunto autore di 7 tra furti e tentati furti a esercizi commerciali

E' accusato di essere l'autore di quattro furti aggravati, due tentativi di furto aggravato e un danneggiamento, compiuti tra dicembre 2017 e marzo 2018 ai danni di altrettanti esercizi commerciali, tra cui una farmacia, due bar, un supermercato, un negozio di prodotti per la persona e uno di prodotti per attività sportive di Avola. Si tratta di Salvatore Bianca, 55 anni di Avola, arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa.

Gli investigatori hanno riconosciuto un modus operandi comune: una sola persona, che agiva sempre di notte e che, dopo essersi introdotta all’interno dei locali attraverso finestre o porte, il più delle volte rompendo il vetro o, comunque, forzando l’imposta, portava via solo il denaro contante. Bianca è stato incastrato dalle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza. Nel corso delle indagini, peraltro, i servizi di appostamento avevano portato all'arresto di Bianca, sorpreso in flagranza di furto aggravato, il 12 marzo scorso, ai danni di un panificio.