Priolo, in casa cocaina e oltre 14mila euro: arrestato

Deteneva in casa 1,2 grammi di cocaina e 14.555 euro in contanti: Svoperto dalla Polizia durante una perquisizione domicialiare, Salvatore Zappulla, 58 anni, di Priolo, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Un 44enne e un 38enne sono stati segnalati per possesso di droga e il primo è stato denunciato anche per favoreggiamento.