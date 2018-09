Pachino, sequestro di persona, violenza privata e atti persecutori: 2 arresti

Dovranno rispondere di sequestro di persona, violenza privata, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 46enne e di una 47enne di Pachino, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Secondo quanto accertato dalla Polizia, nel primo pomeriggio di ieri, la donna convince la cognata ( che da qualche mese aveva lasciato il marito e si era rifugiata dai genitori con le figlie) ad andare a prendere un caffè insieme e subito dopo, con uno stratagemma, riesce a portarla in un terreno agricolo e si allontana con l’auto, lasciandola sul posto. Lì sopraggiunge il marito che, minacciandola e trattenendola con la forza per circa due ore, cerca di convincerla a tornare a casa con lui.

La vittima, con il telefonino, riesce a chiedere aiuto al fratello che allerta la Polizia e arresta i due: la cognata finisce ai domiciliari mentre il marito viene ristretto a Cavadonna.