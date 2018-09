Catania, incendio in un ristorante in via San Giuliano

Un incendio è divampato stamattina nelle cucine di un ristorante in via di San Giuliano a Catania.

L'allarme è stato dato da un passante che ha notato uscire del fumo dal locale. Sul posto sono intervenuti una squadra della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco, autobotti di rincalzo e un carro logistico. Per la grande quantità di fumo sviluppato dalle fiamme, a scopo precauzionale, è stata fatta evacuare una trentina di ospiti di un albergo sovrastante il locale. Non si registrano notizie di persone ferite o intossicate. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. Indaga la polizia.