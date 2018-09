Canicattini bagni, "Goccia d'oro" per 2 apicoltori al concorso “Grandi Mieli d’Italia"

Due apicoltori canicattinesi hanno ricevuto la “Goccia d’Oro” nella sezione “Grandi Mieli di Sicilia” nell'ambito del 38° Concorso “Grandi Mieli d’Italia – 3 Gocce d’Oro” Premio Giulio Piana, la fiera del miele, dell’agricoltura e dell’enogastronomia, che si tiene il 14-15-16 Settembre a San Pietro Terme, in provincia di Bologna, promossa dall’Osservatorio Nazionale Miele.

Si tratta dell’Azienda Bio “L’essenza degli Iblei” di Alfredo Uccello, “Goccia d’Oro” per il Miele Millefiori, e dell’altra Bio Azienda Agricola di Sebastiano Milluzzo, “Goccia d’Oro” per il Miele di Timo.

Per Milluzzo è un’ulteriore conferma della bontà del suo Miele di Timo, risultato lo scorso anno “miglior miele d'Italia”, nel Concorso nazionale “Roberto Franci” della “Settimana del Miele” di Montalcino, tra i più importanti eventi mondiali di Apicoltura che si tengono in Italia.

Compiacimento è stato espresso dal Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, dall’amministrazione comunale, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Amenta, che è anche Presidente dell’Agenzia di Sviluppo degli Iblei.