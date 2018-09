Siracusa, rimborsi sisma '90: Zappulla (MdP) fa appello per il rifinanziamento della Legge

Dopo la pausa estiva, a fine settembre l'Agenzia centrale delle Entrate ricomincia ad erogare i rimborsi del Sisma 90, ma non riuscirà a soddisfare tutte le istanze presentate.

A tornare sull'argomento è Pippo Zappulla del Coordinamento Provinciale Art1 Mdp Leu Siracusa, che invita i parlamentari eletti nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa ad intervenire.

"Esauriti i 90 milioni di euro previsti con Legge Finanziaria del 2015 e solo nella misura del 50% - scrive Zappulla in una nota - i pagamenti saranno sospesi e una parte significativa di aventi diritto non avrà neanche quel 50% previsto con la legge dell’Agosto del 2017. L'unico modo per risolvere definitivamente la questione - aggiunge - è rifinanziare quel capitolo di bilancio con poco più di 300 milioni di euro".

Da qui l'appello rivolto in particolare ai deputati del M5S: "Ci sono giacenti piu’ di 63 mila istanze solo nella provincia di Siracusa per una media procapite di più di 6 mila euro a lavoratore-contribuente stiamo parlando del “migliore reddito di cittadinanza possibile".