Genova ricorda le vittime del crollo del ponte Morandi

Un mese dopo il crollo del ponte Morandi, Genova si ferma per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro. In una piazza De Ferrari commossa nel ricordo, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "A dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto - ha annunciato - ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri".

Lacrime sul palco per Tullio Solenghi che ha letto il lungo elenco di vittime e lacrime tra i numerosissimi presenti nella piazza.

In piazza lunghissimi applausi sono stati rivolti agli eroi dei soccorsi, vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari.