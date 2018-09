Nel Mugello, 34enne uccide il figlio di 1 anno

E' stata una violenza inaudita, esplosa al termine di una lite durante la cena, quella che ha portato un uomo di 34 anni a uccidere a coltellate il figlio Michele, di un anno, e ferire la convivente, che lo teneva in braccio, con fendenti alla testa e agli arti superiori.

Non è riuscito a colpire l'altra figlia, 7 anni, solo perché la donna rifugiatasi nel terrazzo di casa l'ha protetta con il suo corpo. Tutto è successo ieri sera, intorno alle 20, nell'abitazione della coppia in Mugello, a Sant'Agata, poco lontano da Scarperia, in provincia di Firenze. L'allarme ai carabinieri lo ha dato la nonna del bimbo.

Il 34enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio e lesioni personali aggravate e poi portato nel carcere fiorentino di Sollicciano.