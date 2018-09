Siracusa, corsia preferenziale per Ortigia a possessori di pass Ztl

Da venerdì 21 settembre entra in vigore ieri l'ordinanza del settore Mobilità e Trasporti che autorizza l’accesso in Ortigia attraverso la corsia preferenziale dei veicoli muniti di pass ZTL e di quelli autorizzati. Il provvedimento è finalizzato a decongestionare il traffico di ingresso da via Malta verso Ortigia, consentendo l'utilizzo della corsia preferenziale di corso Umberto con provenienza incrocio Foro Siracusano e viale Regina Margherita con svolta a sinistra su corso Umberto.

Questo sarà possibile il venerdì dalle 20 sino alle 2 del giorno successivo; il sabato e i prefestivi dalle 16 sino alle 2 del giorno successivo; domenica e festivi dalle 11 sino alle 2 del giorno successivo. L'ordinanza resterà in vigore fino al 13 novembre.

Il provvedimento consente, inoltre, la sosta delle auto dalle 18 alle 3 del giorno successivo, anche nell’area del parcheggio “Molo S.Antonio” usualmente riservata ai bus turistici.